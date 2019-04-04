Son Dakika Haberleri: Antalya'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Öldü

Antalya'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Öldü

54 dakika önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Öldü, System.String[]
Antalya'nın Aksu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdurrahman Aydıner (32) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Isparta kara yolunda yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Aydıner olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aydıner'in cenazesi, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:35 Kaynak: AA

Isparta, Aksu, Antalya, Güncel
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