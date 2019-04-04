Antalya'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Öldü
54 dakika önce
Antalya'nın Aksu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdurrahman Aydıner (32) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Isparta kara yolunda yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Aydıner olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aydıner'in cenazesi, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:35 Kaynak: AA
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