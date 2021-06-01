Devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Tuncer'in kullandığı 42 DUV 27 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat kara yolu Manayıt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Tuncer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tuncer'in cenazesi, incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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