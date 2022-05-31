Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

31.05.2022 14:46

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki bahçe tellerine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki bahçe tellerine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde ilerleyen Özkan Bakar'ın (22) kullandığı 07 ZE 381 plakalı otomobil, yolun sağında bulunan bahçe tel çitlerine çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ters dönen araçtan çıkarılarak ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bakar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın önce tel çitlere çarpması ve ardından da yola devrilerek ters dönmesi yer alıyor.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kaynak: AA

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