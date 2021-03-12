Devrilen panelvanın sürücüsü ağır yarandı - Son Dakika

Devrilen panelvanın sürücüsü ağır yarandı
12.03.2021 13:53
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen panelvanın sürücüsü ağır yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen panelvanın sürücüsü ağır yaralandı.
Uğrak Mahallesi'ndeki evinin önünde 07 UE 980 plakalı panelvanla manevra yapmaya çalışan Emel T, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrilen araçta sıkışan Emel T, yaralandı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Emel T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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