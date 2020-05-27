Antalya'da devrilen traktörü kullanan anne öldü, iki kızı yaralandı - Son Dakika

Antalya'da devrilen traktörü kullanan anne öldü, iki kızı yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü anne hayatını kaybetti, iki kızı ise yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü anne hayatını kaybetti, iki kızı ise yaralandı. Fatma Kızıloğlu'nun (55) kullandığı 07 AGU 982 plakalı traktör, Kırkpınar Mahallesi'nde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün traktörde bulunan ve yaralanan iki kızı Burcu ve Hanım Kızıloğlu ise Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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