Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü - Son Dakika

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Genç'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi

Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı

Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı

Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek

Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih

Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek