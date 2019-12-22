Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Muzkent Mahallesi'nde Süleyman Küçüktuncer'in (52), komşusuna ait eğimli tarlayı sürerken kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Küçüktuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Küçüktuncer'in cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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