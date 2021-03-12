Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Rıza Volkan Barut (29) idaresindeki 07 LEL 30 plakalı traktör, Burmahancı Mahallesi'nde yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Barut, kazayı görenlerin yardımıyla devrilen traktörün altından çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibi, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öten yandan itfaiye ekipleri, traktörün altında başka biri olabileceği şüphesi üzerine su kanalında arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada kimseye rastlanmadı.