Devrilen tur minibüsündeki 8 turist yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu 8 ABD'li turist yaralandı.
O.F'nin kullandığı 34 ESR 879 plakalı tur minibüsü, Antalya- Konya kara yolu Geriş mevkisinde devrildi.
Kazada araçta bulunan ABD'li turistlerden 8'i yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralılardan 3'ü Akseki Devlet Hastanesi'ne, 5'i Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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