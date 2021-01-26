Son dakika haber! Devriye gezen polisler, yolda kalan otomobili iterek sürücüye yardım etti - Son Dakika

Son dakika haber! Devriye gezen polisler, yolda kalan otomobili iterek sürücüye yardım etti
26.01.2021 15:45
Son dakika gelişmesine göre Antalya'da devriye gezen yunus polislerin yolda kalan otomobili iterek sürücüye yardım ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Antalya'da devriye gezen yunus polislerin yolda kalan otomobili iterek sürücüye yardım ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Milletimiz bize ne zaman nerede ihtiyaç duyarsa biz oradayız." notuyla paylaşılan videoda Yunus Timinde yer alan polislerin yol ortasında kalan otomobili ittiği anlar yer alıyor.
Görüntüyü çeken vatandaşın da o sırada "Türk polisimize helal olsun. Gurur duydum." sözleri duyuluyor.
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