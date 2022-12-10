Bütün bunları yapan bir anne! SMA hastası oğlu için toplanan paralarla lüks hayat süren kadına canlı yayında gözaltı

Antalya'da vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi. 4 yaşındaki oğlu Mustafa Yağız Gülmez, SMA hastası olan Didem Gülmez, iddiaya göre tedavi için Antalya'da izinsiz yardım kampanyası başlattı.

167 BİN DOLAR TOPLADI

Bu süreçte baba Gökhan Gülmez dolandırıcılıktan cezaevine girerken, 38 yaşındaki anne Didem Gülmez'in oğlu için açtığı hesapta 167 bin dolar (3 milyon 100 bin lira) para toplandı. Ancak Mustafa Yağız Gülmez 21 Haziran 2022'de hayatını kaybetti. Korkunç iddialar Yağız'ın ölümünden sonra gündeme geldi.

OĞLU İÇİN TOPLANAN PARALARLA OTO GALERİSİ AÇMIŞ

Star TV'de Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına başvuran Ayten Keser isimli kadın, Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini belirtti. Didem Güler'in hesapta toplanan bağış paralarını oğlu için değil lüks araçlar satın alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandığı öne sürüldü.

CANLI YAYINDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Bununla da yetinmeyen Gülmez'in SMA hastası oğlunu hayata bağlayan fişi çekmeye çalıştığı iddia edildi. Programa katılan anne, canlı yayında her şeyi itiraf etti. İtirafları ihbar olarak kabul eden polis, Didem Gülmez'i canlı yayında gözaltına aldı.