Antalya'da 4 bin 569 dilenciden 941'i yabancı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 4 bin 569 dilenciden 941'i yabancı çıktı

22.08.2022 10:40

ANTALYA'da dilenciliğin engellenmesi için zabıta ekiplerinin bu yıl yaptığı çalışmalarda, 941'i yabancı uyruklu, 4 bin 569 dilenci hakkında işlem yapıldı.

ANTALYA'da dilenciliğin engellenmesi için zabıta ekiplerinin bu yıl yaptığı çalışmalarda, 941'i yabancı uyruklu, 4 bin 569 dilenci hakkında işlem yapıldı. Zabıta operasyonunda yakalanan iki dilenci kadından biri, saatler öncesinde kendisine ceza kesildiğini belirterek, gazetecilerin kamerasını görünce de "Meşhur olacağız gel" diyerek arkadaşını yanına çağırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri, 1 Ocak- 11 Ağustos tarihleri arasında insan ve araç yoğunluğunun olduğu cadde ve kavşaklar ile turistik bölgelerde duygu sömürüsü yaparak kazanç sağlayan 4 bin 569 dilenci hakkında işlem yaptı. 129 dilencinin üzerinden çıkan 7 bin 374 liraya encümen kararıyla el konuldu. Yakalanan dilencilerden 717'sine Kabahatler Kanunu'na göre toplam 198 bin 609 lira ceza uygulandı. Yakalananların sonrasında da dilencilik yapmaması için çalışmalar gerçekleştirildi. Dilencilerden 941'inin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

ÖNÜNDE KÜFLÜ EKMEKLE DİLENMEZabıtanın sivil ve resmi ekiplerle yaptığı denetimde Muratpaşa Camisi'nin duvarına oturan önündeki poşette küflü ekmekler bulunan dilenci dikkati çekti. Bu dilenciye bazı kişiler para, bazıları da yiyecek verdi.Bir başka dilenci ise tramvay durağında gişede sırada bekleyenlerden para alırken yakalandı. Kendisini zabıtanın görmediğini düşünen dilenci, ceza yememek için "10 lira param var. Şimdi geldim, dilenmiyorum. Dükkana gideceğim" dedi. Zabıta da 10 lirayı kadından aldığını belirttiği dilenci hakkında yasal işlem uyguladı.'MEŞHUR OLACAĞIZ'

Turist yoğunluğunun yanı sıra çok sayıda kafe ve iş merkezinin bulunduğu Kazım Özalp Caddesi'nde dilenen iki kadından biri, yakalandıktan sonra zabıtaya "Dün akşam da beni yakaladınız, ceza kestiniz" dedi. Kadın kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Meşhur mu olacağız?" dedikten sonra beraberindeki arkadaşını "Meşhur olacağız, bak gel" diyerek yanına çağırdı. Ekipler, namaz saatlerinde cami çıkışında dilenen bir kadını da yakaladı. Zabıta, bu dilenciler hakkında da yasal işlem gerçekleştirdi.


YORUMLAR
500
Vali Memiş: 'Türkiye otobüs ve kamyon üretiminde dünya birincisi' Vali Memiş: 'Türkiye otobüs ve kamyon üretiminde dünya birincisi' Bursa'dan Bakanlığa çağrı Bursa'dan Bakanlığa çağrı Çorum'da 65 şişe kaçak içki ele geçirildi Çorum'da 65 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 4 bin 569 dilenciden 941'i yabancı çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
16:10 Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı
16:05 Hayat pahalılığı Fransa'yı kasıp kavuruyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 17:41:01. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 4 bin 569 dilenciden 941'i yabancı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement