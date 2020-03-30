Antalya'da din görevlileri koronavirüsle mücadelede sahada çalışıyor - Son Dakika

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar için gönüllü bir araya gelen din görevlileri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İmam hatip, müezzin kayyım ve Kuran kursu öğreticilerinden oluşan din görevlileri, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlıkları bulunanları evlerinde ziyaret etti. İhtiyaç bildiriminde bulunanların alışverişini yapan görevliler, vatandaşlara dini ve manevi rehberlik hizmeti de sunuyor.

İl Müftüsü Osman Artan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini dile getirdi.

Evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve dezavantajlı grupların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için din görevlilerinin de görev yaptığını kaydeden Artan, "Her bir görevlimiz görev yaptığı mahallinde salgın nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hasta vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ev ev ziyaret etmek suretiyle gönüllü olarak hizmet etme gayreti içerisindeler." ifadelerini kulandı.