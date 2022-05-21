Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı

21.05.2022 11:21

Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda dalgıçlar temiz deniz için daldı Denize 500 çipura yavrusu bırakıldı Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Çevre Platformu Sualtı Temizlik Timi...

Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda dalgıçlar temiz deniz için daldı

Denize 500 çipura yavrusu bırakıldı

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Çevre Platformu Sualtı Temizlik Timi ve Antalya Sualtı Derneği üyeleri Kaleiçi Yat Limanı'nda yaptıkları dip temizliğinde çuvallarla plastik ve şişelerin yanı sıra soba borusu, ve sandalye gibi atıklar çıkardı.Denize 500 çipura yavrusu bırakıldı.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Çevre Platformu Sualtı Temizlik Timi kurdu. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının 'Temiz Deniz Temiz Gelecek' projesiyle dalış eğitimi alan 20 genç, Antalya Sualtı Derneği üyeleriyle ilk sualtı temizliğini, Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirdi. Çalışmaya deniz polisinin kurbağa adamları da destek verdi.

Dalgıçlar, denizden çuvallarla atık çıkardı. Atıklar arasında plastik ve şişelerin yanı sıra soba borusu, sandalyeler, olta kamışları, lastikler, araba lastiği, kemik parçalarının yer aldığı görüldü. Sergilenen çöpler daha sonra belediye ekiplerince kaldırıldı. Etkinlikte ayrıca 500 çupra yavrusu dalgıç ve küçük öğrenciler tarafından denize bırakıldı.

"Plastik ve cam atık fazla"

Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, projenin amacının çevre konusunda, denizlerin kirliliği konusunda vatandaşların farkındalığını arttırmak olduğunu kaydetti.

Denizden çıkanların kendilerini de şaşırttığını ifade eden Başaran, "En çok plastik ve cam atıklar dikkatimizi çekti. Soba borusu, oltalar, lastikler çıktı. Denize 500'den fazla da çupra yavrusu bırakarak deniz ekosistemine katkı sağlamak istedik. Denizdeki atıklar sualtındaki çeşitliliğe çok zarar veriyor. Canlıların yaşam alanlarını yok ediyor. Buna dikkat çekmek istedik umarım başarılı olmuşuzdur " dedi.

"Çok faza çöp var"

Dalış yapan lise öğrencisi Deniz Dağ, " Bu projde yer aldığım için mutluyum. Çok fazlaca şişe, plastik vardı su altında. Herkesi denizleri temizlemeye davet ediyorum. Su altında bir o kadar daha çöp var" diye konuştu.

Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı
Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı
Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı
Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı

YORUMLAR
500
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı Bodrum'da deniz dibi temizliği etkinliği Bodrum'da deniz dibi temizliği etkinliği
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
14:59 İzmir'de at eti alarmı! 3 bin 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi
14:57 Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
14:22 Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi
14:13 Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!
14:07 Rafet El Roman'dan şampiyon Trabzonspor'a şarkı!
14:05 Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 15:15:04. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement