Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa İlçesi Mevlana kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 ESM 96 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kavşak üzerinde bulunan refüje çıkarak durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çıktı - Son Dakika

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