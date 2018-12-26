Antalya'da Diş Hekiminin Ölümüne İlişkin Dava

Antalya'da diş hekimi kadının binanın balkonundan düşüp ölmesiyle ilgili açılan davada, tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da diş hekimi kadının binanın balkonundan düşüp ölmesiyle ilgili açılan davada, tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.





Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yücel Düzenli, hayatını kaybeden Özgür Özen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Sanığın, maktulün kullandığı ilaçlarda bulunan bazı etken maddelerin intihara neden olduğu iddiası üzerine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden istenen rapor duruşmada okundu. Raporda, söz konusu ilaçların intihara yol açmadığı belirtildi.



Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanığın "olası kasıtla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Yücel Düzenli'nin avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 Şubat 2017'de 11 katlı binanın bahçesinde diş hekimi Özgür Özen'e ait ceset bulunmuş, Özen'in 5. kattan atıldığı iddiasıyla eski erkek arkadaşı Yücel Düzenli tutuklanmıştı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı

Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Öldürülmesine İlişkin Davada Sanıklara Ceza Yağdı