Son Dakika Haberleri: Antalya'da Diş Hekiminin Ölümüne İlişkin Dava

Antalya'da Diş Hekiminin Ölümüne İlişkin Dava

55 dakika önce İlandır

Antalya'da diş hekimi kadının binanın balkonundan düşüp ölmesiyle ilgili açılan davada, tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da Diş Hekiminin Ölümüne İlişkin Dava, System.String[]
Antalya'da diş hekimi kadının binanın balkonundan düşüp ölmesiyle ilgili açılan davada, tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.


Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yücel Düzenli, hayatını kaybeden Özgür Özen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanığın, maktulün kullandığı ilaçlarda bulunan bazı etken maddelerin intihara neden olduğu iddiası üzerine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden istenen rapor duruşmada okundu. Raporda, söz konusu ilaçların intihara yol açmadığı belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanığın "olası kasıtla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Yücel Düzenli'nin avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 Şubat 2017'de 11 katlı binanın bahçesinde diş hekimi Özgür Özen'e ait ceset bulunmuş, Özen'in 5. kattan atıldığı iddiasıyla eski erkek arkadaşı Yücel Düzenli tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:12 Kaynak: AA

Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı

Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Öldürülmesine İlişkin Davada Sanıklara Ceza Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 15:07:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Diş Hekiminin Ölümüne İlişkin Dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]