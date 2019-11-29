Son Dakika Haberleri: Antalya'da dişini çektiren kişinin enfeksiyon sonucu öldüğü iddiası
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Antalya'da dişini çektiren kişinin enfeksiyon sonucu öldüğü iddiası

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü öne sürülen kişinin otopsi işlemleri için mezarı açıldı.

Antalya'da dişini çektiren kişinin enfeksiyon sonucu öldüğü iddiası, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü öne sürülen kişinin otopsi işlemleri için mezarı açıldı.

Durmuş Ay'ın (39) eski eşi Müjgan Korkmaz'ın, İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatı üzerine Ay'ın Serik ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kocadayılar Mezarlığı'ndaki kabri açıldı.

Ay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Merkez Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Ay (39), halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine kaldırılmış, acil servisteki ilk müdahalede 15 gün kadar önce dişlerini çektirdiği belirlenmişti. Gelişen diş apsesinin boyundan aşağıya doğru yayılması neticesi şoka girdiği tespit edilen Ay, 26 Kasım'da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti.

Durmuş Ay'ın dişini çektiği iddia edilen Hüseyin A. tutuklanmıştı.

Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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