Yapılan kontrolde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 3 kişi, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Tarihi Likya Yolu 'nda yürüyüşe çıkan H.Ç, H.G. ve H.G, bir süre sonra Göynük Kanyonu'nda yollarını kaybederek mahsur kaldı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Likya Yolu, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da doğa yürüyüşü yaparken kanyonda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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