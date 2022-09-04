Bir yaşını doldurmadan 3 ay ömür biçilen Ata bebek 4,5 yaşında hayatını kaybetti

Antalya'da doktorların 3 ay ömür biçtiği doğuştan ağır epilepsi ve kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası 4.5 yaşındaki minik Ata, hayatını kaybetti.

Antalya'da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı. Çocuklarına Ata ismini veren genç çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre, doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata'yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde, epilepsi ve kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. Dünyaları bir anda kararan Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı.

Şu ana kadar 8 kez yoğun bakıma kaldırılan Ata, dün gece sıralarında hayatını kaybetti. Minik Ata'nın ikindi namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA