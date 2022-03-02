Antalya'da doktoru darbeden hasta serbest bırakıldı - Son Dakika

Antalya'da acil serviste görevli doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın hasta, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kepez Devlet Hastanesi acil servisinde kendisini muayene eden uzman doktor Gaye Atak'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan G.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılığın, hakimliğin kararına itiraz edeceği öğrenildi.
Dün hastaneye giden G.Ş, kendisini muayene eden doktoru saçından çektikten sonra yere yatırarak darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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