Antalya'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta gözaltına alındı

01.03.2022 18:05
Antalya'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta gözaltına alındı

Antalya'da acil serviste görevli doktoru darbettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Antalya'da acil serviste görevli doktoru darbettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Kepez Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen G.Ş'nin, kendisini muayene eden Uzm. Dr. Gaye Atak'ı saçından çektikten sonra yere yatırarak darbettiği öne sürüldü.

Özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanan G.Ş, hastane polisince gözaltına alındı.

"Beyaz kod" verilen olayda şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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Devlet Hastanesi, Antalya, Kepez, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta gözaltına alındı - Son Dakika
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