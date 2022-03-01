Antalya'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da acil serviste görevli doktoru darbettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı.
Kepez Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen G.Ş'nin, kendisini muayene eden Uzm. Dr. Gaye Atak'ı saçından çektikten sonra yere yatırarak darbettiği öne sürüldü.
Özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanan G.Ş, hastane polisince gözaltına alındı.
"Beyaz kod" verilen olayda şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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