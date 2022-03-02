Antalya'da doktoru darp eden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edilecek - Son Dakika
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Antalya'da doktoru darp eden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edilecek

02.03.2022 18:07
Antalya'da doktoru darp eden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edilecek

Antalya'da uzman doktor Gaye Atak'ı darp ettiği iddia edilen şüphelinin serbest bırakılmasına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz edeceği öğrenildi.

Antalya'da uzman doktor Gaye Atak'ı darp ettiği iddia edilen şüphelinin serbest bırakılmasına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz edeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da bir hastanede yaşanan olayda uzman doktor Gaye Atak, muayene ettiği hasta tarafından darp edildi. G.Ş. isimli kadın hasta tarafından muayene başlangıcında yere yatırılıp darp edildiğini söyleyen Atak, yetkililerden destek istedi. Şahıs, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesinde sevk edilen şahıs, yurt dışı çıkış yasağı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz edeceği öğrenildi. - ANTALYA

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Cumhuriyet, Antalya, Atak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da doktoru darp eden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edilecek - Son Dakika


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