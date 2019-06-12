Son Dakika Haberleri: Antalya'da dolandırıcılık iddiası
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Antalya'da dolandırıcılık iddiası

3 saat önce

Antalya'da kendisini sivil polis olarak tanıtarak, hasta yakınlarını dolandıran şüpheli yakalandı.

Antalya'da dolandırıcılık iddiası, System.String[]
Antalya'da kendisini sivil polis olarak tanıtarak, hasta yakınlarını dolandıran şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ildeki kamu hastanelerinde tedavi gören hasta yakınlarına kendisini sivil polis olarak tanıtıp güven kazanan H.K, daha sonra,"Rahatsızlığı bulunan çocuğuna solunum cihazı alacağını" söyleyerek para topladı.
Mağdurların şikayetinin ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:20 Kaynak: AA
Polis, Antalya, Güncel
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