Antalya'da dolandırıcılık iddiası
3 saat önce
Antalya'da kendisini sivil polis olarak tanıtarak, hasta yakınlarını dolandıran şüpheli yakalandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:20 Kaynak: AA
'da kendisini sivil polis olarak tanıtarak, hasta yakınlarını dolandıran şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ildeki kamu hastanelerinde tedavi gören hasta yakınlarına kendisini sivil polis olarak tanıtıp güven kazanan H.K, daha sonra,"Rahatsızlığı bulunan çocuğuna solunum cihazı alacağını" söyleyerek para topladı.
Mağdurların şikayetinin ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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