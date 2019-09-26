Son Dakika Haberleri: Antalya'da dolandırıcılık iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da dolandırıcılık iddiası

1 saat önce

Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.N (89) ve E.İ. (82), polise başvurarak, kendilerini savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan 2 kişinin evlerine gelerek arama yaptığını ve 52 bin 500 lira değerindeki ziynet eşyalarını aldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler M.H.O ve Y.H.O'nun, dikkat çekmemek için motosikletle önceden keşif yaptıklarını ve ardından ziynet eşyalarını müştekilerden aldıklarını tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, altınları Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumculara sattıklarını belirlendi.

Olayla ilgili bir zanlının daha arandığı öğrenildi.

Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi
91 yaşındaki kadını gasbeden şüpheli: testere almak için tahtanın üzerine çıktı, düştü Avcılar'da polis helikopteri deprem sonrası hasar incelemesi yaptı Sosyal medyada 'köprüde halat koptu" söylentisini yayanlara inceleme başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 23:28:42. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da dolandırıcılık iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]