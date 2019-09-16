Son Dakika Haberleri: Antalya'da dolandırıcılık operasyonu
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Antalya'da dolandırıcılık operasyonu

1 saat önce

Antalya'da kendilerini savcı ve Yargıtay üyesi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonu, System.String[]

Antalya'da kendilerini savcı ve Yargıtay üyesi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini savcı ve Yargıtay üyesi olarak tanıtan bazı kişilerin, çok sayıda vatandaşı dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takip başlatan polis ekipleri, cep telefonundaki mobil uygulamalar üzerinden hacizli eşya sattıklarını beyan ederek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 7 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede ise suç unsuru veri kaydına rastlandı.

Polisin takibine yakalanmamak için sürekli GSM hattı değiştirdikleri iddia edilen şüphelilerin, farklı kişilerin banka hesaplarını kullandıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.

Yargıtay, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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