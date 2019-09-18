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Antalya'da dolandırıcılık operasyonu

25 dakika önce

Antalya'da kendilerini polis, adliye çalışanı ve postacı olarak tanıtıp vatandaşlara senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonu, System.String[]

Antalya'da kendilerini polis, adliye çalışanı ve postacı olarak tanıtıp vatandaşlara senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, adliye çalışanı ve postacı olarak tanıtan bazı kişilerin, çok sayıda vatandaşı dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, vatandaşları duruşmaya gelmedikleri, evraklarında eksiklik olduğu gibi bahanelerle korkutup senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 2'si avukat 8 kişiyi gözaltına aldı.

Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, avukatların da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:30 Kaynak: AA
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