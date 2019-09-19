Son Dakika Haberleri: Antalya'da dolandırıcılık operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da dolandırıcılık operasyonu

48 dakika önce

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, banka ve kredi kartlarıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin takibi ve teknik araştırmalarında kimlik bilgilerine ulaşılan şüphelilerden H.Ü. ve İ.K. Alanya'da, Ö.D. ile M.S. ise Manavgat'ta yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında, çeşitli bankalara ait kredi kartları, kredi kartı slipleri, cep telefonları, 6 sim kart, 22 kredi kartı pos cihazı, 2 hesap kartı, 4 tabanca mermisi ile 72 bin 720 lira ve bin 200 dolar ele geçirildi. Ayrıca, 100 litre sahte alkollü içki, tarihi eser niteliğinde 51 sikke ve bir miktar uyuşturucu da bulundu.

Gözaltına alınan 4 zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın, yaşadıklarını anlattı
Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:54:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da dolandırıcılık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]