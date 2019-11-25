Son Dakika Haberleri: Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin internette "jigolo yapma" vaadiyle dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, internette kurulan siteye "jigolo aranıyor" reklamı vererek üye olunmasını teşvik eden suç örgütünün Antalya merkezli 7 ilde faaliyet gösterdiğini belirledi.

Ekipler, yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında örgüt lideri olduğu ileri sürülen H.E. ile örgütteki kadınlardan sorumlu B.A'nın da bulunduğu 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına aldı.

Suç örgütü üyelerinin siteye üye olan kişilerden 500 lira aldıkları, VIP üyelik için ise 750 lira talep ettikleri öne sürüldü.

Örgüt üyelerinin "jigolo yapma" vaadiyle dolandırdıkları kişilerin banka kartı bilgilerinden hesaplarına da ulaştıkları iddia edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1) Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada 5. kattan atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:48:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]