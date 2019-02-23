Son Dakika Haberleri: Antalya'da Dolandırıcılık ve Gasp İddiası

Antalya'da Dolandırıcılık ve Gasp İddiası

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolandırmaya çalıştıkları kadının yaklaşık 130 bin lira değerindeki altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'da Dolandırıcılık ve Gasp İddiası, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolandırmaya çalıştıkları kadının yaklaşık 130 bin lira değerindeki altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Dolbazlar Mahallesi'nde yaşayan Halime A'yı telefonla arayan kişi, kendini savcı olarak tanıtarak eşinin altın hırsızlığı olayına karıştığı ve tespit için kendisindeki altınların fotoğraflarının çekilmesi gerektiğini söyledi.

Halime A, telefonla konuştuğu sırada kapıya gelen ve kendini polis olarak tanıtan diğer kişiye evde bulunan altınları fotoğraf çekmesi için gösterdi.

Zanlı, cep telefonuyla fotoğraflarını çektikten sonra Halime A'nın elinden yaklaşık 130 bin lira değerindeki 17 altın bilezik, zincir ve altın setini zorla alarak motosikletle mahalleden kaçtı.

Durumun polise haber verilmesi üzerine çevredeki kameraları inceleyen ekipler, zanlılar O.K. ve K.B'yi yakaladı.

Zanlılardan O.K'nin üzerinde Halime A'ya ait olduğu tespit edilen altınlar ile para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:20 Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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