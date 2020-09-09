Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da ikinci el eşyalarını satın aldığı 5 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internete satışa çıkarılan ikinci el eşyaları aldıktan sonra "Ücretini havale yapacağım" diyerek 5 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kamera görüntülerinden kimliğini belirlediği şüpheli N.E'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda mağdurlara ait bilgisayarlar ve cep telefonları ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.