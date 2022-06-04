Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

04.06.2022 13:46
Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Antalya'da kendisini banka personeli ve cep telefonu bayi çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'da kendisini banka personeli ve cep telefonu bayi çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini banka personeli olarak tanıtarak sıfır faizli kredi çekimine yardımcı olma ve telefon bayisinde çalıştığını beyan ederek hesabına para havale ettirip dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

B.K. ve İ.A'yı 93 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüpheli N.A.K. yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika
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