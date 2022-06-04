Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Antalya'da kendisini banka personeli ve cep telefonu bayi çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini banka personeli olarak tanıtarak sıfır faizli kredi çekimine yardımcı olma ve telefon bayisinde çalıştığını beyan ederek hesabına para havale ettirip dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

B.K. ve İ.A'yı 93 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüpheli N.A.K. yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.