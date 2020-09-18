Antalya'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da bazı internet siteleri üzerinden ulaştıkları kişileri dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kurdukları internet siteleriyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik fiziki ve teknik takip başlattı.

Kentte 5 şüphelinin, takma isimler kullanarak internet siteleri üzerinden 94 kişiyi, 84 bin 190 lira dolandırdıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda, 19 bin 585 lira, çeşitli banka kartları, 26 cep telefonu, 3 bilgisayar, 3 tablet, 2 tüfek ve kuru sıkı tabaca ile mağdurların yatırdığı paraların miktarının yazıldığı ajanda bulundu.