Antalya'da dolu etkili oldu - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla etkili olan yağışın ardından, Belek, Kadriye, Karıncalı, Çandır ve Çanakçı mahallelerinde aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 20 dakika süren dolu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bazı golf ve futbol sahalarını beyaza bürüdü. Bu sırada golf oynayan yerli ve yabancı turistler, dolu nedeniyle oyuna bir süre ara verdi.

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, dolunun bölgede herhangi bir hasara neden olmadığını ifade etti.