Antalya'da dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Antalya'da dolu ve sağanak etkili oldu

6 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

İlçede akşam saatlerinde görülen dolu yağışının ardından başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı otomobillerin su birikintileri nedeniyle yolda kaldığı gözlendi.

Cadde ve sokak kenarlarında dolu yığınlarını gören Antalyalılar fotoğraf çekti.

Yanında getirdiği poşete dolu tanelerini dolduran İzzet Demir, " Van'dan Antalya'ya geldim. İlk defa görüyorum. Çok şaşırdım. Aileme göstermek için eve götürüyorum." dedi.

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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