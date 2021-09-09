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Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci - Son Dakika

Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci

09.09.2021 13:02
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci, System.String[]

Rusya'nın Antalya'dan domates ve biber ithalatına getirdiği kısıtlamayı kaldırdığı haberi kentteki çiftçi ve ihracatçıları sevindirdi.

Rusya'nın Antalya'dan domates ve biber ithalatına getirdiği kısıtlamayı kaldırdığı haberi kentteki çiftçi ve ihracatçıları sevindirdi. Üretici yaklaşık 1 ay sonra hasada gelecek domatesinin ihracata gidecek olmasını memnuniyetle karşıladı.

Rusya, geçtiğimiz 11 Aralık tarihinde pepino mozaik virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve domates kahverengi rugose meyve virüsü belirlendiği gerekçesiyle Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatını yasaklamıştı.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garanti doğrultusunda 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren 10 aydır devam eden biber ve domates ithalatındaki yasağı kaldırdığını açıkladı.

Bu karar Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim merkezi konumundaki Antalya'da sevinçle karşılandı. Zira kentte geçtiğimiz ayın ortasından itibaren ilk domatesler toprakla buluşmaya başladı. O domateslerde bugün ilk meyveler bir ay içinde kendini göstermeye başladı. Ayrıca bölgedeki seralarda domates ve biber fidesi dikim işlemleri devam ediyor. Bu kararla kararsız olan çiftçilerin de yeniden domates ve bibere dönüş yapması bekleniyor.

"Gelirimiz artacak"

Aksu'nın Fettahlı Mahallesi'nde domates ve biber üretimi yapan Erdem Özdemir, "Geçen ayın ortasında seralarımıza domateslerin dikimini yaptık. Bazı bölgelerdeki seralarımızda dikimler devam ediyor. Giderlerimiz arttı ama Rusya'ya ihracatın başlayacak olması biber ve domates üreticileri olarak bizleri mutlu ediyor. Gelirlerimizin de artacağını umut ediyoruz" dedi.

"Çiftçiler alınan karardan mutlu"

Ekim ayının ortasına doğruda ilk domates hasadını gerçekleştirmeyi planladığını ifade eden Özdemir, "Şubat ayının başlangıcına kadar hasat süresi devam eder. Ürünlerim de inşallah ihracata gider. Umudumuz var. Çalışmaya devam ediyoruz. Şuan bile sera içinde 45 dereceye yakın sıcaklık var. Tek bizi değil bölgedeki bütün çiftçiler alınan karardan mutlu oldu" diye konuştu.

"Mutlu olduk"

Ziraat mühendisi ve domates üreticisi Selçuk Usta, Rusya'nın ihracatı açmasını çiftçiler olarak sevindiklerini kaydetti.

Fiyatların yükselmesinin kendilerini sevindireceğini ama tüketicinin de pahalıya ürün yiyecek olmasından üzüntü duyacaklarını dile getiren Usta, " Bizim de girdi maliyetlerimiz arttı. Üretim zorlaştı. Ama ihracatın açılması biz çiftçilerin ürünlere bakımını iştahlandırdı. Sezon öncesi olması bizleri de sevindirdi. Fiyatların yüksek olacak olmasını bizleri mutlu eder" dedi.

"Zamanlama güzel oldu"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde domates işlemesi ve satışı yapan Adem Özdemir, geçen yıl yaşanan sıkıntıların ardından bu yıl Rusya'nın ithalatı kaldırdığını açıklaması üretici ve ihracatçı ayağında ciddi sevinç oluşturduğunu belirtti.

Direk ihracat olması nedeniyle hem kendi masraflarının düşeceğini hem de gönderdikleri ürünün raf ömrünün daha uzun olacağının altını çizen Özdemir, "Antalya'ya hakkı olan verildi. Antalyalı çiftçiye ve ihracatçıya bu karar moral verecektir. İnşallah diğer kısıtlamalarda kaldırılır. Sezon öncesi olarak zamanlama çok güzel oldu. Çiftçi ve ihracatçının önünü görebilmesi açısından yerinde bir hamle oldu Rusya bizin için önemli ve önemsenecek bir pazardır. İstedikleri ürünlerin iyi şekilde ve sağlıklı şekilde ulaştırılması önemli" dedi.

Özdemir, pazartesi günü Rusya'ya ilk çıkışların palet palet başlayacağını belirterek, alt yapılarının hazır olduğunu sözlerine ekledi.

"Sevindirdi"

Doyran Mahallesi'nden hale domates getiren Adem Kaya, "Domates para ederse biz işimizi sürdürebiliriz. Kararlar uygulanırsa bizde para kazanırız. Emeğimizin karşılığını alırız. Rusya'nın ithalatını açıklaması yerinde bir karar. Bizi sevindirdi. İnşallah sezon boyu devamı gelir" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci

Antalya, Domates, Çiftçi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci - Son Dakika
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