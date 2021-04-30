Antalya'nın Serik ilçesinde domates yüklü kamyonetin çalınmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toptancı halinde iki gün önce İ.B'ye ait park halindeki domates yüklü 07 YCM 20 plakalı kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Alanya ilçesinde bulunan araçtaki M.Y. ile M.K. gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan emniyette kayıtlarının olduğu belirtilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da domates yüklü kamyoneti çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı - Son Dakika