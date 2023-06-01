Domuzlara çarpan otomobilden fırlayan kadın, başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Domuzlara çarpan otomobilden fırlayan kadın, başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti

01.06.2023 15:57

Antalya'nın Kemer ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobilden fırlayan Bestegül Akkaş'a, karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. Akkaş hayatını kaybederken, 1'i bebek, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bestegül Akkaş'ın kullandığı otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak karşı şeride geçip devrildi. Bu sırada otomobilden fırlayan Bestegül Akkaş'a, karşı yönden gelen U.C.B.'nin (27) kullandığıotomobil çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bestegül Akkaş, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Yaralanan 2 yaşındaki Cemre Göçer ve Erdem Girginel (39) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü U.C.B. ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Otomobilin çarptığı domuzların ise bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Alim Bilge: Bişşey olmaz yaa, ne emniyet kemeri yaa, lastiklerim de kabakmıymış, amma pimpiriklisiniz yaaa... Binanın kolonları mı eskiymiş yok bee. bi kolon kessek ne olcak ki sanki...... Her alanda önlem / tedbir almayı küçümseyen milletim ne zaman akıllanacağız. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Rotasız Gassal: Emniyet kemerinin önemini bir kez daha böylelikle anlamış olduk. Cevap Yaz 81 1 Yayından Kaldır
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Tekirova, Kemer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domuzlara çarpan otomobilden fırlayan kadın, başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domuzlara çarpan otomobilden fırlayan kadın, başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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