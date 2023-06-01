Domuzlara çarpan otomobilden fırlayan kadın, başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Alim Bilge:

Bişşey olmaz yaa, ne emniyet kemeri yaa, lastiklerim de kabakmıymış, amma pimpiriklisiniz yaaa... Binanın kolonları mı eskiymiş yok bee. bi kolon kessek ne olcak ki sanki...... Her alanda önlem / tedbir almayı küçümseyen milletim ne zaman akıllanacağız.