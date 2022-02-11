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Antalya'da dönerci dükkanı yangını - Son Dakika

Antalya'da dönerci dükkanı yangını

11.02.2022 17:57
Antalya'da dönerci dükkanı yangını

ANTALYA'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün olduğu binanın zemin katındaki dönerci dükkanında yangın çıktı.

ANTALYA'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün olduğu binanın zemin katındaki dönerci dükkanında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kalekapısı mevkisinde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün olduğu binanın zemin katında bulunan dönerci dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üst katları ve çevredeki iş yerlerini de tehdit ederken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.


Antalya'da dönerci dükkanı yangını
Antalya'da dönerci dükkanı yangını
Antalya'da dönerci dükkanı yangını
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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da dönerci dükkanı yangını - Son Dakika


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