Son Dakika Haberleri: Antalya'da dördüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Antalya'da dördüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

39 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Antalya'da dördüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'ndeki apartmanın 4. katından bir çocuğun beton zemine düştüğünü görenler durumu 112 Acil Servise bildirdi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan çocuk, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekibinin yaptığı incelemede yaralanan çocuğun Suriye uyruklu Firas El Şahaze olduğu belirlendi.

Çocuğun balkonda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı düştüğünün tahmin edildiği ve olay sırasında evde sadece kendisinden 3 yaş büyük kardeşinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:36 Kaynak: AA
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