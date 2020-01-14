Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü - Son Dakika

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin balkonuna çıkan Murat Balık (40) dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Balık, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balık, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Orta Mahalle, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köpeği bıçaklayarak öldüren adamın savunması şaşırttı
Kurt cinsi köpeği bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şahsın ifadeleri kan dondurdu Aşk Adası ile ünlenen Belle Hassan'ın erkek arkadaşına yaptığı hareket olay oldu Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 06:05:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]