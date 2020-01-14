Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü - Son Dakika

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin balkonuna çıkan Murat Balık (40) dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Balık, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balık, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Köpeği bıçaklayarak öldüren adamın savunması şaşırttı

Kurt cinsi köpeği bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şahsın ifadeleri kan dondurdu

Aşk Adası ile ünlenen Belle Hassan'ın erkek arkadaşına yaptığı hareket olay oldu

Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti