Son Dakika Haberleri: Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu

Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu

7 saat önce

Antalya'da bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu.

Antalya'da bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu.Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde bulunan bir Apartmanı'nda meydana geldi. Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı. Ekiplerin siyanür zehirlenmesi ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, binayı tahliye etti. Polisin evde incelemesi devam ediyor.

(İHA)

Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 15:59:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]