Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara saldırı

03.06.2022 11:27
Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara saldırı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, 8 yıl önce açılan Dostluk Parkı'ndaki Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan matruşkalar, 2 kişinin saldırısına uğradı.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, 8 yıl önce açılan Dostluk Parkı'ndaki Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan matruşkalar, 2 kişinin saldırısına uğradı.

Rus ve Ukraynalıların hem tatil hem de yerleşik yaşam için en çok tercih ettiği kentlerden Antalya'da, 2014'te Konyaaltı Belediyesi'nce Liman Mahallesi'nde, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelik açılan Dostluk Parkı'ndaki matruşkalar, saat 02.00 sıralarında 2 şüphelinin saldırısına uğradı. 8 matruşkadan ikisi yerlerinden sökülerek, parçalandı. Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 şüpheli diğer bebekleri de kırmaya çalışırken, parkın önünden geçen 4 kişi duruma müdahale etti. Bunun üzerine şüpheliler kırdıkları 2 matruşka bebeği kaldırımın üzerine fırlatarak, küfredip kaçtı.

Duruma müdahale edenlerden Serkan Külcü, şüphelileri yakalamak isterken ayağından sakatlandığını belirterek, "Matruşka Park'ta çok gürültülü şekilde eğlenen iri kıyım 2 gence müdahale ettik. Ellerinde telefon vardı. Birisi diğerini çekiyordu. Tahminimizce zarar verme anlarını canlı yayın yapıyorlardı. Bizim uyarılarımıza rağmen parkın simgesi olan matruşka bebekleri kırıp yanlarında götürmeye çalıştılar. Biz 4 kişiydik. Seslendik, 'Ne yapıyorsunuz durun' dedik. 22-23 yaşlarında 2 kişiydi. Birisi çekime devam ediyordu. Parktaki matruşkalar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. En küçük olan ikisini kırmayı başardılar. Orta boydakini kırmaya çalışırken biz yetiştik. Biz orada olmasaydık parktaki her şeyi dağıtmaya ant içmiş gibiydiler. Genç oldukları için kaçıp gittiler, yakalayamadık. Gecenin ikisinde bu cesareti nasıl buldular anlamıyorum" dedi.Konyaaltı Belediyesi yetkilileri ise saldırıyla ilgili yasal işlem başlattıklarını belirterek, matruşkaların bakım-onarımı için atölyeye taşındığını kaydetti.BOYALI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Matruşka bebekler, 2 ay önce de boyalı saldırıya uğradı. Yüz kısımlarının kırmızıya boyandığı ihbarıyla parka gelen belediye ekipleri, matruşka bebekleri temizledi.


Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara saldırı
Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara saldırı
YORUMLAR
500
Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı'nda Atatürk Anıtı yapacak Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı'nda Atatürk Anıtı yapacak Konyaaltı Belediyesi'nden Vatandaşa ve Personele 'Etkili İletişim' Eğitimi Konyaaltı Belediyesi'nden Vatandaşa ve Personele 'Etkili İletişim' Eğitimi
Kaynak: DHA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Matruşka, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara saldırı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:55:46. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement