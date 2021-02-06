Antalya'da drift sırasında devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da drift sırasında devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki bir tarlada drift sırasında devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki bir tarlada drift sırasında devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı. Gümüşlü Mahallesi'ndeki bir tarlada 07 YF 660 plakalı traktörle drift yapan D.A.Y. (21) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve traktördeki S.T. (19) ile R.Ç.D. (13) yaralandı. Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Son Dakika

F.Bahçeli Mert Hakan'dan Cüneyt Çakır tepkisi: Tokatlıyorlar, faul vermiyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde, aman dikkat

Son Dakika: Ülker Stadı'nda G.Saray'a edilen küfürlere Fatih Terim'den çok sert tepki: Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor

Dev derbide ilk gol! Galatasaray, yeni transferinin golüyle öne geçti

Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe konuştu: Dayakçı bir anne değilim, o kadar canım acıdı ki

Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı

Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 7 kişi defnedilirken, jandarma bölgede kuş uçurtmadı