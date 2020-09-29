Antalya'da drone ile denetlenen trafikte ihlal yapan 69 sürücüye para cezası - Son Dakika

Antalya'da trafikte drone ile yapılan denetimler sonucunda 69 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, drone ile havadan yapılan denetimlerde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz yerlerde bekleme, uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, zorunlu haller dışında duraklama yapmak, park etmek gibi ihlallere bakıldığı belirtildi.

Son 5 gün içinde muhtelif saatlerde drone ile yapılan trafik denetimlerinde, toplam 69 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin gerçekleştirilerek, sürücülerde algılanan "yakalanma riski" duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesinin ve trafik düzeni ile güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.