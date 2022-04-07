Antalya'da dronlu trafik denetimlerinde sürücülere 330 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'da mart ayında drone ile yapılan trafik denetimlerinde sürücülere toplam 330 bin 147 lira ceza kesildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte yayaların ve sürücülerin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla drone ile trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Ekiplerin 1-31 Mart'ta drone ile yaptıkları trafik denetiminde sürücülerin emniyet kemeri takmama, seyir halinde telefon kullanma, kırmızı ışık ihlali ve yayalara yol vermeme gibi 391 kural ihlaline toplam 330 bin 147 lira ceza uygulandı.