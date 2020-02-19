Antalya'da dudağı zarar gören kadından

Antalya'da, estetik operasyon sonrası dudağı zarar gören Songül Uzunoğlu, iyi araştırma yapılmasını ve sadece kendini ispatlamış uzmanlara estetik yaptırılmasını önerdi.

Özel bir tıp merkezinde geçirdiği estetik operasyon nedeniyle alt dudağı zarar gören 42 yaşındaki Uzunoğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından dudağına doku nakledilen Uzunoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, başına gelen talihsiz olaydan yaşadığı sıkıntıları yavaş yavaş geride bırakacağını vurguladı.

İnsan başına gelmeyince, yaşamayınca birçok şeyi bilmediğini, anlamadığını dile getiren Uzunoğlu, çok zorlu süreçler yaşadığını, halen de operasyonlarının devam ettiğini bildirdi.

Estetik piyasasının çok büyük bir pazar olduğunu aktaran Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"İşin uzmanı olmayan insanlar da bu işe soyunmuşlar, çünkü güzel kazançlar sağlıyorlar. Reklamlar, ilgi alaka bir şekilde gözünüzü boyayıp, sizi etkisi altına alabiliyor. Benim yaşamış olduğum gibi kötü çok ciddi boyutlarda sağlığınızdan ve hayatınızdan olabileceğiniz telafisi olmayan, düzeltilmesi çok zor olan durumlarla sonuçlanabiliyor. Yaşadıklarımdan yola çıkarak diyebilirim ki, lütfen işin uzmanı olmayan kişiler konusunda dikkatli olup, araştırmalarınızı çok iyi yapın ya da sadece kendini ispatlamış, işin profesörü olan uzmanlara gidin. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hocamız Ömer Özkan ve ekibine bana yaşamımı tekrar geri verdikleri için ne kadar teşekkür etsem az."