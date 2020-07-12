Antalya'da düğünde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde ailesiyle gittiği düğünde fenalaşan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede öldü.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki düğünde arkadaşlarıyla oynarken rahatsızlanan Hamza Ediz Sertel, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Sertel'in cenazesi, Kaş'ta toprağa verilecek.

"Yılan ısırmış olabileceğini düşünüyoruz"

Çocuğun dayısı Bülent Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailecek düğüne gittiklerini, mahalle arasında çocuklarla oynayan yeğeninin fenalaştığını söyledi.

Yere düşen Hamza'nın önce arkadaşları tarafından ayağa kaldırıldığını belirten Ergün, "Yeğenimi hemen sağlık ocağına götürdük. Durumu ağırlaşınca, Kaş Devlet Hastanesine sevk ettiler. Yavrumuz orada hayatını kaybetti. Ayağında üç diş izi vardı. Yılan ısırmış olabileceğini düşünüyoruz." dedi.