Antalya'da dumansız araç uygulaması
54 dakika önce
ANTALYA'da yapılan 'dumansız araç' uygulamasında, direksiyon başında sigara içtiği belirlenen 69 sürücüye toplam 10 bin 557 TL ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:25 Kaynak: DHA
ANTALYA'da yapılan 'dumansız araç' uygulamasında, direksiyon başında sigara içtiği belirlenen 69 sürücüye toplam 10 bin 557 TL ceza kesildi. Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 'Tütün Ürünlerinin Yasaklanması' kapsamında, seyir halindeki araçlarda sigara içenlere yönelik 'dumansız araç' ve 'asayiş' uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, 1059 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Hakkında arama kaydı bulunan 2 kişinin yakalandığı uygulamada, üzerinde kimlik bulunmayan yabancı uyruklu bir kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
'Dumansız araç' uygulamasında ise 1062 araç kontrol edildi. Seyir halinde sigara içtiği tespit edilen 69 sürücüye toplam 10 bin 557 TL ceza kesildi. 9 aracın trafikten men edildiği uygulamada, eksikleri tespit edilen sürücülere de 38 bin 495 TL'lik cezai işlem uygulandı.
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne? İş yerini soymak için tuvalette saklanan kişi yakalandı Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu