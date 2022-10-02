Antalya'da sıcaklık 40 dereceyi aştı! 83 yılın ekim ayı rekoru gerçekleşti - Son Dakika
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Antalya'da sıcaklık 40 dereceyi aştı! 83 yılın ekim ayı rekoru gerçekleşti

02.10.2022 15:02

Sıcaklığın 40,4 dereceye ulaştığı Antalya'da 83 yılın ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Bir önceki rekor 38,7 derece ile 1940 yılında kayıtlara geçmişti. Sıcaklıkların bugünden itibaren düşeceği ve hafta başından itibaren de mevsim normallerine gerileyeceği belirtildi.

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Antalya'da da mevsim normallerinde seyreden sıcaklık, 10 derece birden arttı. Hafta boyunca kademeli yükselen sıcaklık, dün ekim ayı için rekor seviyeye ulaştı. Kent merkezinde sıcaklık, 40,4 dereceye yükseldi. Böylece 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

SON REKOR 38,7 DERECE İLE 1940 YILINDA KIRILDI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, "Antalya'da 40,4 derece ile tüm zamanların ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor, 4 Ekim 1940'ta 38,7 derece olarak ölçülmüştü. 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Bugün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40,4 derece, Akdeniz Üniversitesi'nde 41,1 derece, Antalya Havalimanı'nda 41,2 derece, Kepez ilçesinde 40,5 derece olarak kaydedilmiştir" dedi.

SICAKLIK, MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞECEK

Meteorolojinin verilerine göre, kentte sıcaklıkların bugünden itibaren düşmesi, hafta başından itibaren de mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor.

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sıcaklık 40 dereceyi aştı! 83 yılın ekim ayı rekoru gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sıcaklık 40 dereceyi aştı! 83 yılın ekim ayı rekoru gerçekleşti - Son Dakika
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