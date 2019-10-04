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Antalya'da Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı

23 dakika önce

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Antalya'da Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı, System.String[]

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Aydın Kanza Parkı'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, hayvanların hayatın bir parçası olduğunu belirtti.

Burhan, hayvanlara şefkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin şiir ve resimleriyle katkıda bulunduğu etkinlikte, hayvanseverlere mama, su kapları dağıtıldı.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Muratpaşa, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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