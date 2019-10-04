Antalya'da Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı
23 dakika önce
Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:10 Kaynak: AA
Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Aydın Kanza Parkı'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, hayvanların hayatın bir parçası olduğunu belirtti.
Burhan, hayvanlara şefkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Öğrencilerin şiir ve resimleriyle katkıda bulunduğu etkinlikte, hayvanseverlere mama, su kapları dağıtıldı.
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